СК показал момент признания подростка в убийстве мальчика в Дмитрове

В подмосковном Дмитрове следователи продолжают работать с 14-летним подростком, которого обвиняют в убийстве 10-летнего мальчика. Следователи показали момент признания юноши в содеянном преступлении, сообщает Следком .

На опубликованных кадрах видно, как сотрудник следственного комитета ведет хромающего задержанного юношу в наручниках в кабинет. Там ему зачитывают статью, по которой в дальнейшем предъявляют обвинение. На вопрос: «Вы признаете себя виновным?» подросток ответил утвердительно.

Когда сотрудник спросил, раскаивается ли он в содеянном, несовершеннолетний сказал, что раскаивается.

Ранее сообщалось, что 14-летний юноша травмировал себя перед задержанием и пытался выдать данные следы за нападение на себя, но ничего не получилось.

В настоящее время ему предъявили обвинение по п. п. «в, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В рамках расследования специалисты проведут ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую и молекулярно-генетическую. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.