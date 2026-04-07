СК переквалифицировал уголовное дело после смерти учительницы в Пермском крае

Следственный комитет переквалифицировал возбужденное уголовное дело о покушении после нападения на учительницу в Пермском крае на дело об убийстве, сообщает ТАСС .

Утром в пятницу ученик напал на педагога около входа в школу. Раненую учительницу доставили в больницу, она позднее скончалась. Предварительно, подросток ударил учителя ножом из-за недопуска к экзаменам.

С учениками после происшествия работают следователи и психологи.

Школьники рассказали, что задержанного остерегались другие ребята, так как он бился головой о стену, занимался мастурбацией в учебном заведении, ругался матом на преподавателей.

