СК объявил в розыск обвиняемых в убийстве бизнесмена в Балашихе

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СК: причастным к убийству в Балашихе мужчинам заочно предъявили обвинение

Следователи установили двух мужчин, причастных к убийству предпринимателя Назима Ахмедова в Балашихе. Им предъявлено заочное обвинение, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, двое мужчин, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, переделали травматический пистолет под боевое оружие и совершили несколько выстрелов в область головы и туловища балашихинского бизнесмена. От полученных ранений предприниматель скончался до приезда медиков.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли вещи погибшего, а также пистолет, пули и гильзы. Назначены все необходимые экспертизы.

Обоим мужчинам предъявлено заочное обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору и незаконный оборот оружия). Фигуранты уголовного дела объявлены в розыск.

В понедельник следователи ходатайствуют суду об избрании в отношении обвиняемых заочно меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что киллер, который расстрелял балашихинского бизнесмена Назима Ахмедова, предварительно, вместе с сообщником успел скрыться в Турции.