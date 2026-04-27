СК добавил статью о надругательстве над телами в дело убийства экс-мэра Самары

Следственный комитет дополнил обвинение по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова статьей о надругательстве над телами умерших, сообщает РИА Новости .

По данным следствия, внучка экс-мэра Екатерина Тархова ранее была обвинена в двойном убийстве. О пропаже бывшего главы Самары 31 января 2025 года в полицию заявил его друг.

Следствие установило, что 56-летняя уроженка Самарской области Светлана Метревели, находясь за границей, координировала действия обвиняемых — своего племянника Дмитрия Метревели и внучки Виктора Тархова. По версии СК, фигуранты отравили потерпевших, чтобы завладеть их имуществом, заморозили тела с использованием азота, затем расчленили и выбросили части в мусорные контейнеры Самары. Светлана и Дмитрий Метревели объявлены в международный розыск.

В зависимости от роли и степени участия каждого им предъявлено обвинение, в том числе заочное, в совершении преступлений, предусмотренных п. „а“, „в“, „д“, „ж“, „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших), ст. 158 УК РФ (тайное хищение имущества — 10 эпизодов), ст. 159 УК РФ (мошенничество — 3 эпизода).

Кроме того, фигурантам вменяют умышленное уничтожение имущества, похищение и подделку документов.

