Синоптик Леус: на Омск обрушилась пыльная буря, один человек погиб

Днем 29 апреля в Омске в период с 15:00 до 18:00 местные метеостанции фиксировали слабую и умеренную пыльную или песчаную бурю, которая обрушилась на город. Из-за природного явления погиб человек, который упал с поврежденной бурей крыши, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, метеорологические станции, которые фиксировали пыльную или песчаную бурю в Омске, также показали, что в эти моменты порывы ветра в городе достигали 17 метров в секунду. Наличие пыли в воздухе ухудшило видимость до пяти метров.

При этом в аэропорту Омска ветер был еще сильнее. Временами его порывы достигали 20 метров в секунду.

Из-за обрушившейся на Омск пыльной бури погиб мужчина. Он упал с крыши торгового павильона, которую повредила стихия.

Сотрудники МЧС РФ по Омской области рекомендовали местным жителям не покидать жилье в период непогоды без веской на то причины. Если на улицу все-таки пришлось выйти, горожанам рекомендовали быть предельно внимательными и просили избегать движения вблизи рекламных конструкций, а также рядом с деревьями и другими ненадежными строениями.

Ранее житель Тюменской области снял на видео огромный пыльный столб, который появился на газовом месторождении. Мужчина за кадром задавался риторическим вопросом, в какую сторону смерч уносит пыль. Связаны ли эти два явления в Тюменской области и Омске, неизвестно. Регионы находятся друг от друга на расстоянии по прямой в 541 километр.