Как в хорроре: пыльный вихрь появился на газовом месторождении под Тюменью

В Тюменской области местный житель снял на видео пыльный вихрь, который, предположительно, растянулся на несколько километров в высоту рядом с газовым месторождением, пишет Mash .

Мужчина сначала показал огненный столб, который вырывается наружу из специального устройства, а потом перевел камеру на пыльный вихрь.

«Над землей, и пошло, пошло, пошло. Вот явление природы, прикольно. Торнадо! Интересно, куда его уносит», — сказал автор ролика.

На видео видно, что сначала пыльный столб у основания был темным, но через несколько секунд как будто рассеялся, однако в воздухе остался огромный пыльный хвост, который поднимался в небо, предположительно, на несколько километров.

Пользователи Сети отмечают, что тюменский пыльный столб напоминает сюжет хоррора или триллера, посвященного природным катастрофам. Например, в фильме «Навстречу шторму» в какой-то момент образовался огненно-пыльный смерч. Тюменский пыльный столб, появившийся у газового месторождения, в теории мог стать копией сюжета киноленты, но, к счастью, обошлось.