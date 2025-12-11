Силы ПВО уничтожили десятый БПЛА, летевший на Москву

Беспилотники продолжают пытаться атаковать Москву. Силы ПВО Минобороны РФ сбили еще один БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«ПВО Минобороны сбили БПЛА, атаковавший Москву», — отметил мэр столицы.

На месте падения БПЛА работают экстренные службы, добавил Собянин.

В ночь на 11 декабря московские аэропорты «Внуково» и «Домодедово» закрыли вслед за Шереметьево.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москву продолжают пытаться атаковать беспилотниками. За 10 декабря, по словам градоначальника, военные сбили уже пять дронов, летевших на столицу.

