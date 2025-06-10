Силы ПВО уничтожили беспилотник над Ленобластью
В Ленинградской области идет отражение атаки БПЛА. Силы ПВО сбили один беспилотник над Тосненским районом, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в Telegram-канале.
По словам губернатора, никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.
В регионе объявлен режим воздушной опасности.
В ряде районов введены ограничения мобильной связи и интернета.
Ранее сообщалось, что дроны типа «Лютый», атаковавшие Чувашию, вылетали из центров запуска и управления БПЛА в Полтавской и Днепропетровской областях.