Силы ПВО уничтожили беспилотник над Ленобластью

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В Ленинградской области идет отражение атаки БПЛА. Силы ПВО сбили один беспилотник над Тосненским районом, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в Telegram-канале .

По словам губернатора, никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.

В регионе объявлен режим воздушной опасности.

В ряде районов введены ограничения мобильной связи и интернета.

Ранее сообщалось, что дроны типа «Лютый», атаковавшие Чувашию, вылетали из центров запуска и управления БПЛА в Полтавской и Днепропетровской областях.