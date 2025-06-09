сегодня в 11:55

Атаковавшие Чувашию дроны типа «Лютый» несли на себе по 5 кг пластита

Дроны типа «Лютый», атаковавшие Чувашию, вылетали из центров запуска и управления БПЛА в Полтавской и Днепропетровской областях. Они несли на себе по 5 кг пластита, сообщает SHOT .

Вражеские беспилотники ВСУ пролетели около 1200 км, а затем атаковали АО «ВНИИР» в Чебоксарах. Еще один беспилотник, который летел в сторону столицы Чувашии, сбили в Нижегородской области.

По предварительным данным, никто не пострадал. Экстренные службы работают на месте происшествия.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил, что на предприятии «ВНИИР» в Чебоксарах остановлено производство в результате атаки украинских дронов. Он попросил граждан сохранять спокойствие.