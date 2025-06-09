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Беспилотники упали на территории предприятия в Чебоксарах

На предприятии «ВНИИР» в Чебоксарах остановлено производство в результате атаки украинских дронов. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев.

На территории предприятия упало два беспилотника. Чтобы обеспечить безопасность сотрудников, производство было приостановлено.

По словам Николаева, еще по одному дрону упало в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов. Никто не пострадал.

На местах падения дронов работают оперативные службы. Николаев попросил граждан сохранять спокойствие.

Ранее в Минобороны сообщили, что 49 украинских беспилотников сбили в небе над РФ в ночь на 9 июня.