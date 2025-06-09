Беспилотники упали на территории предприятия в Чебоксарах
На предприятии «ВНИИР» в Чебоксарах остановлено производство в результате атаки украинских дронов. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев.
На территории предприятия упало два беспилотника. Чтобы обеспечить безопасность сотрудников, производство было приостановлено.
По словам Николаева, еще по одному дрону упало в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов. Никто не пострадал.
На местах падения дронов работают оперативные службы. Николаев попросил граждан сохранять спокойствие.
Ранее в Минобороны сообщили, что 49 украинских беспилотников сбили в небе над РФ в ночь на 9 июня.