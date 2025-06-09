49 украинских беспилотников сбили в небе над РФ в ночь на 9 июня

По 13 беспилотников было уничтожено в небе над Курской и Нижегородской областями. Еще по 9 дронов сбили над территориями Воронежской и Орловской областей.

По 2 БПЛА было сбито над территориями Брянской области и Чувашской Республики. Также средства ПВО ликвидировали один дрон в небе над Белгородской областью.

Вечером 8 июня было сбито 24 украинских беспилотника. Их уничтожили над территориями Воронежской и Белгородской областей.