Минобороны: силы ПВО сбила 24 украинских беспилотника

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Вечером 8 июня силы ПВО сбили 24 украинских беспилотника над двумя российскими регионами, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«С 22.00 мск 8 июня до 0.00 мск 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 17 беспилотников сбили над территорией Воронежской области и 7 над Белгородской областью.

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать Белгородскую область с помощью FPV-дронов. В ходе очередного удара 8 июня пострадали еще два человека, один из них — боец «Орлана», который выполнял служебные обязанности.