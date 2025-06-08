Новый удар FPV-дрона ВСУ по Белгородской области: двое мужчин ранены

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать Белгородскую область с помощью FPV-дронов. В ходе очередного удара 8 июня пострадали еще два человека, один из них — боец «Орлана», который выполнял служебные обязанности. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В районе села Чайки Белгородского района от удара FPV-дрона ранен мужчина. Пострадавшего с баротравмой и контузией бригада СМП доставила в городскую больницу № 2 г. Белгорода. После оказания необходимой помощи отпущен на амбулаторное лечение. Посечён осколками автомобиль», — рассказал губернатор Белгородской области.

Боец «Орлана» травмирован во время украинского удара по селу Грушевка Волоконовского района. По словам Гладкова, пострадавший сам смог добраться до больницы. У него диагностировали баротравму и в итоге отпустили домой на амбулаторное лечение.

Еще несколько населенных пунктов подверглись обстрелу со стороны противника. Частным домам и транспортным средствам нанесен материальный ущерб.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ дважды ударили в одно и то же место. Из-за атаки пострадали пять человек.