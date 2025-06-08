При двойной атаке ВСУ в Никольском под Белгородом пострадали пять человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды ударили с помощью дронов по парковке коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района. В результате происшествия травмы получили сразу пять человек, об этом в Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадали пять человек, среди них двое бойцов самообороны и один из подразделения „Орлан“, которые в момент повторной атаки оказывали помощь гражданским лицам», — рассказал Гладков.

По словам губернатора Белгородской области, трое мужчин получили первую медицинскую помощь на месте происшествия, но от госпитализации отказались. Еще двоих пострадавших увезли в белгородскую больницу № 2, где им проводят все необходимые обследования.

Из-за удара ВСУ на парковке загорелась легковая машина. Сотрудники МЧС быстро ликвидировали пламя. Также осколками посекло еще четыре автомобиля, у здания повредились крыша, фасад и окна.

Ранее Гладков рассказал, как ВСУ атаковали регион в течение суток. За это время травмы различной степени тяжести получили восемь человек.