За сутки из-за ударов ВСУ в Белгородской области ранены восемь человек

Гладков рассказал об ударах ВСУ и ранении восьми человек за сутки под Белгородом

Представители киевского режима в течение суток систематически атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников и боеприпасов. В итоге в больницу с травмами различной степени тяжести попали восемь человек, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

За сутки в Белгороде повреждения получили автомобиль, дом и заборы из-за падения обломков сбитых дронов ВСУ. По району противник выпустил 7 боеприпасов и 16 беспилотников. Дежурные средства ПВО отражали атаку, но один человек все равно пострадал, мужчину госпитализировали.

«Сегодня утром в хуторе Церковный в результате атаки дрона на грузовой автомобиль ранен водитель. Пострадавшего доставили в больницу, необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено», — рассказал Гладков.

В Борисовском районе села Байцуры, Зозули, Красный Куток и Новоалександровка также атакованы беспилотниками. Одна из местных жительниц получила баротравму. Повреждены заборы, автомобили и дома. В Валуйском муниципальном округе также произошли атаки. Сбиты 4 беспилотника, здесь обошлось без жертв.

В Волоконовском районе ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов. Они ударили с помощью 5 боеприпасов и 9 беспилотников, 4 из которых были сбиты. В результате атаки ранены двое мужчин, которые находятся в больнице. Также еще трое мирных жителей получили ранения от ударов дронов. Эти пострадавшие отказались от госпитализации, им назначили амбулаторное лечение.

Во время атак на Новооскольский и Шебекинский муниципальные округа повреждены складское помещение, техника, административное здание, автомобили и дома. Дежурными средствами ПВО сбиты 14 беспилотников.

По Шебекино и Маломихайловке также за сутки были нанесены удары, в ходе которых нанесены повреждения на автомобили и дома. В Вознесеновке пострадали транспортные средства, дома и постройка, а в Муроме — частные дома.