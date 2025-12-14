Силы ПВО сбили 94 украинских дрона над российскими регионами

Вечером 13 декабря средства противовоздушной обороны сбили 94 беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что все беспилотники были сбиты период с 20.00 мск до 23.00 мск.

В частности, 41 БПЛА был сбит над Крымом, 24 — над территорией Брянской области, 7 — над Смоленской областью, 6 — над территорией Белгородской области, 6 — над Курской областью.

Ранее силы ПВО отразили атаку ВСУ в Севастополе.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.