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Силы ПВО подавили атаку дронов на военные объекты в Смоленской области

Силы ПВО подавили два беспилотника ВСУ, которые пытались атаковать военные объекты в Вяземском районе Смоленской области, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, жертв и разрушений в результате происшествия нет. На местах находятся оперативные службы.

Губернатор попросил жителей не приближаться к беспилотникам и сообщать о находке по телефонам экстренных служб.

ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.