Силовики ворвались на концерт рэпера Mayot в Петербурге и заблокировали вход

Силовики ворвались на концерт рэпера Mayot (Артема Никитина) в Петербурге. По словам очевидцев, правоохранители ищут наркотики, сообщает SHOT .

В субботу в 18:00 петербургский клуб Base начал запускать посетителей, которые купили билеты на концерт. Однако уже в начале седьмого в помещение ворвался ОМОН с собаками.

Очевидцы рассказали, что силовики ищут запрещенные наркотически вещества. Посетители готовятся к проверке карманов и на наличие наркотиков в организме.

При этом большая толпа людей образовалась у клуба, так как силовики заблокировали вход. Попавших внутрь помещения уже не выпускают на улицу. Однако люди по-прежнему не расходятся и верят, что концерт еще может состояться.