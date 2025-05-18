Силовики Петербурга провели рейд на концерте блогера Мироса из-за ЛГБТ*-пропаганды

Силовики провели рейд на выступлении 25-летнего бьюти-блогера Владоса Мироса в петербургском клубе из-за пропаганды ЛГБТ*, сообщает «Mash на Мойке» .

Инцидент произошел в клубе Department 57 на Конюшенной площади.

DJ-сет блогера отменили, так как Владислава и его подругу Анастасию Лукину задержали и доставили в отдел для допроса. Также для объяснений в отдел был доставлен арт-директора клуба. При этом менеджер Владоса Мироса опроверг информацию о задержании блогера.

В ходе обысков в клубе не обнаружили запрещенной радужной символики, а с посетителями заведения провели профилактическую беседу.

Ранее следователи задержали в столице троих сотрудников издевательства Individuum, которые издавали и продавали книги, пропагандирующие ЛГБТ*.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.