Силовики Петербурга провели рейд на концерте блогера Мироса из-за ЛГБТ*-пропаганды
Силовики провели рейд на выступлении 25-летнего бьюти-блогера Владоса Мироса в петербургском клубе из-за пропаганды ЛГБТ*, сообщает «Mash на Мойке».
Инцидент произошел в клубе Department 57 на Конюшенной площади.
DJ-сет блогера отменили, так как Владислава и его подругу Анастасию Лукину задержали и доставили в отдел для допроса. Также для объяснений в отдел был доставлен арт-директора клуба. При этом менеджер Владоса Мироса опроверг информацию о задержании блогера.
В ходе обысков в клубе не обнаружили запрещенной радужной символики, а с посетителями заведения провели профилактическую беседу.
Ранее следователи задержали в столице троих сотрудников издевательства Individuum, которые издавали и продавали книги, пропагандирующие ЛГБТ*.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.