Сильное землетрясение может случиться в Сочи

Старший научный сотрудник Геофизической службы РАН Анастасия Зверева предупредила о возможном сильном землетрясении в районе Сочи. Участившиеся подземные толчки в последние два года могут свидетельствовать о приближении опасного сейсмического события, сообщает РИА Новости .

Согласно картам общего сейсмического районирования, в этом регионе возможны землетрясения магнитудой до 7 баллов с периодичностью примерно раз в 100 лет. Последние подобные подземные толчки фиксировались здесь еще в прошлом веке.

«Такое сильное землетрясение возможно в обозримом будущем, и участившиеся в последние два года подземные толчки как раз говорят об этом», — заявила Зверева.

При этом сейсмолог отметила, что нынешняя активность остается в пределах нормы для данной территории и соответствует рассчитанным значениям. Точно спрогнозировать, когда именно произойдет сильное землетрясение, пока что невозможно.

