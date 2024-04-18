Сигнал ракетной опасности отменили в Белгороде

сегодня в 23:19

Сирена ракетной опасности была объявлена в Белгороде и Белгородском районе, однако спустя 15 минут ее отменили, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram .

Гражданам посоветовали в период действия сигнала находиться дома и не подходить к окнам.

Информации об ударах противника пока нет.

UPD: спустя несколько минут после отмены мэрия Белгорода сообщила о повторном сигнале опасности атаки беспилотников.

Днем ранее система ПВО сбила над Белгородом 14 ракет Vampire, выпущенных ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. В одном частном домовладении в селе Пуляевка пробита крыша навеса и повреждено крыльцо.