Сигнал ракетной опасности отменили в Белгороде
Сирена ракетной опасности была объявлена в Белгороде и Белгородском районе, однако спустя 15 минут ее отменили, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.
Гражданам посоветовали в период действия сигнала находиться дома и не подходить к окнам.
Информации об ударах противника пока нет.
UPD: спустя несколько минут после отмены мэрия Белгорода сообщила о повторном сигнале опасности атаки беспилотников.
Днем ранее система ПВО сбила над Белгородом 14 ракет Vampire, выпущенных ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. В одном частном домовладении в селе Пуляевка пробита крыша навеса и повреждено крыльцо.