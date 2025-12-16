Сидели в спецприемнике неделю: туристов из РФ приняли за шпионов в Таиланде

Туристы из РФ просидели в спецприемнике в Таиланде почти неделю, потому что их приняли за шпионов, затем их депортировали из страны, сообщает SHOT .

Москвичи путешествовали по Азии. В Таиланд супруги прилетели с Филиппин. На паспортном контроле рассказали, что планируют отдыхать в стране 9 дней, есть оплаченная квартира за 1,5 тыс. долларов.

Тайские пограничники посмотрели паспорта туристов и отказали во въезде — им не понравилось много виз других государств. В документах не было штампов Камбоджи, но россиян все равно задержали.

Пять дней москвичи провели в спецприемнике аэропорта, где находились вместе с другими иностранцами. Среди них были и другие граждане РФ, прилетевшие из разных стран. Супруги сказали, что им не разрешали взять лекарства из чемоданов и общались крайне грубо.

В итоге туристам пришлось вернуться на Филиппины.

По некоторой информации, с таким отношением в Таиланде за последнее время столкнулось около 900 граждан разных государств. Другие россияне поделились, что на днях автобусу с туристами из Лаоса отказали во въезде на границе с Таиландом.

