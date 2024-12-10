Швыряла стулья в кассира: хозяин кафе в Уфе рассказал подробности ЧП
Владелец кафе Aibat Hallyar в Уфе Марат Насхутдинов рассказал о нападении нетрезвой посетительницы на кассира, сотрудница получила травмы из-за брошенной в нее мебели, сообщает Газета.ru.
Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 декабря.
«Девушка пришла очень пьяная. И она, когда хотела рассчитаться за заказ, не могла найти свою карточку, чтобы приложить к терминалу», — рассказал Насхутдинов.
По его словам, после этого посетительница ушла в туалет, а вернувшись — неожиданно набросилась на кассира, стала кидать в девушку стулья и другую мебель.
Он отметил, что перед нападением женщина даже ничего не успела попробовать.
Как сообщил хозяин заведения, кассир получила серьезные травмы. По его словам, также повреждены мебель, телевизор, цветы и новогодние украшения.
Насхутдинов добавил, что прибывшая на место происшествия группа быстрого реагирования не успела поймать нападавшую: женщина выбежала из кафе вместе с ребенком, который был с ней во время ЧП.
Сотрудники кафе после инцидента вызвали полицию и написали заявление.
Владелец заведения поделился, что ждал нерадивую посетительницу с извинениями, но не дождался и спустя сутки решил выложить видео с ЧП в Сеть.