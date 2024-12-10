Швыряла стулья в кассира: хозяин кафе в Уфе рассказал подробности ЧП

Владелец кафе в Уфе рассказал о нападении пьяной женщины на кассира

Владелец кафе Aibat Hallyar в Уфе Марат Насхутдинов рассказал о нападении нетрезвой посетительницы на кассира, сотрудница получила травмы из-за брошенной в нее мебели, сообщает Газета.ru .

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 декабря.

«Девушка пришла очень пьяная. И она, когда хотела рассчитаться за заказ, не могла найти свою карточку, чтобы приложить к терминалу», — рассказал Насхутдинов.

По его словам, после этого посетительница ушла в туалет, а вернувшись — неожиданно набросилась на кассира, стала кидать в девушку стулья и другую мебель.

Он отметил, что перед нападением женщина даже ничего не успела попробовать.

Как сообщил хозяин заведения, кассир получила серьезные травмы. По его словам, также повреждены мебель, телевизор, цветы и новогодние украшения.

Насхутдинов добавил, что прибывшая на место происшествия группа быстрого реагирования не успела поймать нападавшую: женщина выбежала из кафе вместе с ребенком, который был с ней во время ЧП.

Сотрудники кафе после инцидента вызвали полицию и написали заявление.

Владелец заведения поделился, что ждал нерадивую посетительницу с извинениями, но не дождался и спустя сутки решил выложить видео с ЧП в Сеть.