Схватил как куклу: парень угрожал убить свою девушку во дворе дома в Москве

Уголовное дело возбудили в отношении 25-летнего жителя Подмосковья из-за гроз убийством своей сожительницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

В полицию с заявлением обратилась 22-летняя жительница Московской области. Девушка утверждает, что сожитель угрожал ей убийством.

Установлено, что потерпевшая была в гостях у подруги на Дмитровском шоссе. Во время застолья ревность вызвала ссору между молодыми людьми. В ходе ссоры парень высказывал угрозы своей возлюбленной. Конфликт продолжился во дворе дома.

На опубликованных кадрах видно, как в ходе ссоры у подъезда молодой человек схватил свою девушку как куклу и унес на руках в неизвестном направлении.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). В отношении фигуранта избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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