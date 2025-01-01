Шторм выбросил новые порции мазута на берег Черного моря

С 12 часов в среду на уборку территории вышли свыше 2 тыс. человек, которые представляют 41 муниципалитет Краснодарского края. Все люди работают на закрепленной за ними площадке. На пляжах Анапы используют около 300 единиц техники, в том числе 99 инженерной.

Сейчас важно убрать новые порции мазута, выброшенные морем на пляжи.

Общая протяженность территории, где проводятся работы, осталась той же — 63 км. При этом в Темрюкском районе и около мыса Железный рог загрязнений не обнаружили.

В среду на пляжах трудится сокращенная группировка сил, но со 2 января она будет усилена. Кроме того, на самые сложные участки перераспределят технику для ускорения работ.

Ранее орнитолог, волонтер Анна Евсеева рассказала о том, как спасают птиц после разлива мазута. После отмывки и всех процедур птицам нужна реабилитация до их выпуска в естественную среду обитания.