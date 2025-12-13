Шторм в центре и на юге РФ порушил деревья и парализовал транспорт

Сильный шторм идет на юге РФ. Из-за сильного ветра там упали деревья, рыночные палатки, сцены и даже два корабля, сообщает SHOT .

В некоторых регионах центральной и южной РФ с вечера 12 декабря идет шторм. Так, в Белгороде и Воронеже уже были повреждены десятки автомобилей. На них упали деревья.

В Волгограде на местном рынке рухнула палатка. Еще из-за плохих погодных условий там задерживаются и отменяются авиационные рейсы.

В Ставропольском крае в Железноводске из-за сильного ветра разрушило и унесло сцену на Курортном озере. В Саратове сильный ветер и идет снег. Свалившееся дерево перекрыло дорогу по Новоузенской улице.

Другой инцидент в связи с мощным ветром случился в Крыму. Там из-за плохой погоды с якоря сорвало небольшой буксир-ледокол «Капитан Мошкин», судно технического флота «Днестр». Они дрейфуют по направлению к юго-востоку в Азовском море.

