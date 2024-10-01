Штанга весом 390 кг чуть не убила пауэрлифтера на соревнованиях в Оренбурге

Baza: штанга в 390 кг упала на пауэрлифтера во время выступления в Оренбурге

В Оренбурге штанга в 390 килограммов упала на пауэрлифтера во время выступления. В результате инцидента спортсмен не пострадал, сообщает Baza .

На соревнованиях у Павла Шипулова выскользнула кисть и штанга рухнула на живот. К счастью, в таких ситуациях предусмотрена страховка, однако она не сработала должным образом. Тем не менее, обошлось без серьезных последствий — штанга упала на страховочные стойки.

По словам спортсмена, на тренировках Шипулов жал по 450 кг, поэтому вес в 390 кг для него — не предел. По его мнению, на выступлении сказалось волнение, дорога до Оренбурга и эмоции от нового города.

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