Скончался 36-летний бодибилдер-блогер Голем из Белоруссии

Популярный белорусский бодибилдер и блогер Илья Ефимчук, известный как Голем, скончался в возрасте 36 лет, сообщает SHOT .

По предварительным данным, мужчине стало плохо в пятницу, он потерял сознание. Находившаяся дома супруга блогера вызвала скорую помощь.

Ефимчука госпитализировали. Медики боролись за его жизнь почти неделю, но не смогли спасти. Спортсмен скончался 11 сентября. Ему было 36 лет. По предварительным данным, у спортсмена остановилось сердце. Точную причину выясняют эксперты.

Ефимчук был блогером и спортсменом. Он делал жим лежа на 272 кг, приседания и становую тягу на 317 кг. В своем блоге спортсмен рассказывал, что ест семь раз в день на 16 500 калорий. При росте в 185 см он весил почти 160 кг.