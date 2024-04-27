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SHOT: в Санкт-Петербурге на ходу загорелся трамвай с пассажирами

Трамвай с пассажирами загорелся на ходу в Санкт-Петербурге. Люди в ужасе выбегали из пылающих вагонов, сообщает SHOT .

Из-за пожара водитель экстренно остановился на проспекте Солидарности. Все пассажиры быстро покинули вагоны.

Пожарные боролись с огнем, забравшись на крышу транспортного средства. По предварительным данным, в инциденте никто не пострадал. Причина пожара пока неизвестна.

Ранее на Каширском шоссе в Москве загорелся автомобиль. Оперативные службы экстренно прибыли на место происшествия.