Врач Тяжельников призвал дачников снизить темп работ во время магнитных бурь

Темп работ на дачных участках стоит снижать во время магнитных бурь, посоветовал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости .

Эти явления способны оказать значительное влияние на самочувствие людей с хроническими заболеваниями и на пожилых. При этом почувствовать себя плохо могут даже здоровые люди. Они нередко ощущают боли в голове, тошноту, головокружение, утомляемость, ухудшение настроения, нарушение сна, ломоту и так далее.

«В первую очередь, рекомендуется снизить любые нагрузки: физические, эмоциональные. Нужно дать организму возможность направить все резервы на то, чтобы он справился со стрессом, который вызывается магнитной бурей. Если занимаетесь спортом, то следует перейти на умеренные тренировки. Дачникам, у которых сейчас горячая пора, нужно снизить темп работ на участках», — призвал Тяжельников.

Чтобы минимизировать последствия магнитных бурь эксперт посоветовал хорошо спать ночью и отдыхать в течение дня. Также полезным будет отдых на свежем воздухе.

Недавно стало известно об очередной солнечной вспышке высочайшего класса. Сильные магнитные бури уровня G3 ожидаются на выходных.