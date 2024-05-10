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Bild: 10 человек задержали на мероприятиях ко Дню Победы в Берлине

Немецкая полиция задержала в Берлине 10 человек в ходе мероприятий по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Отмечается, что сотни людей 8 и 9 мая посетили советские мемориалы в Трептов-парке и Тиргартене, где почтили память павших героев. Правоохранители на входах проверяли посетителей на наличие запрещенной символики и предметов. Однако в ряде случаев правила нарушались.

По данным газеты, на территорию мемориалов пронесли запрещенные на празднованиях в Берлине георгиевские ленты. Также некоторые посетители оскорбляли полицейских.

Москва решительным образом осудила запрет немецкой стороны на демонстрацию флага РФ и связанной с Днем Победы символики.