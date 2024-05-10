Серия взрывов прогремела в Николаевской области Украины

Несколько взрывов произошли в Николаевской области Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«На Николаевщине были слышны взрывы, сообщил начальник городской военной администрации Снигиревки Иван Кухта», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что в регионе около 01:15 по Москве была объявлена воздушная тревога, которая не прекращается до сих пор.

Ранее российские силы противовоздушной обороны сбили украинский БПЛА в подмосковном Подольске. По предварительной информации, разрушений и пострадавших в результате падения обломков беспилотника нет.