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В Москве 10-летняя девочка попала в реанимацию из-за падения на нее дерева

В СНТ «Дружба», расположенном вдоль Киевского шоссе в Москве, на 10-летнюю девочку упало дерево. По данным Mash , пострадавшую госпитализировали в отделение реанимации.

Предварительно известно, что девочка потеряла сознание после того, как на нее рухнуло дерево. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала ребенка.

Родители пострадавшей также находились на месте происшествия в момент, когда все произошло. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее рухнувшее дерево в Кашире травмировало женщину. Пострадавшая получила перелом плеча.