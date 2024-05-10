Бутусов: украинские офицеры боятся говорить о поражениях из-за страха увольнения

Офицеры ВСУ опасаются увольнений на фоне отстранения инициативных комбригов и скрывают от командования истинное положение дел на фронте, заявил экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов, пишет РИА Новости .

«Они (командиры ВСУ — ред.) боятся докладывать командованию достоверную обстановку, как только возникает кризис. Для того, чтобы их не уволили», — пояснил он.

Такое поведение, по словам Бутусова, спровоцировано привычкой верховного командования увольнять командиров бригадного уровня, не стесняющихся говорить о тяжелой ситуации на поле боя. Недостоверные донесения, в свою очередь, выливаются в неверную оценку положения дел на фронте.

«С управлением, с достоверными докладами — у нас с этим большая проблема», — признал Бутусов.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский анонсировал перестановки в командовании армии. Так, например, заменили командира элитной 47-й мехбригады. Однако истинную причину увольнения поняли не все солдаты подразделения.