Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Запад» ликвидировали замаскированные позиции ВСУ с пулеметными точками и живой силой, рассказали в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что подразделения 1-й гвардейской танковой армии круглосуточно и в любую погоду работают по вскрытым объектам и позициям противника в зоне СВО.

«В этот раз в ходе проведения специальной военной операции разведчики обнаружили замаскированные временные позиции и пулеметные точки с засевшими в них украинскими националистами», — сказано в сообщении.

По противнику отстрелялись гаубиц Д-30 калибра 122-мм. В результате пехота и пулеметные точки были поражены. Отмечается, что время между получением цели и первым выстрелом не превышает двух минут.