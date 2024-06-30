SHOT: в Ростовской области при столкновении катером погиб рулевой лодки

Рулевой лодки скончался в результате столкновения с туристическим катером, который катал людей на ватрушке, в Ростовской области, сообщает SHOT.

Трагедия случилась 29 июня на территории города Азова, на повороте, соединяющим канал реки Азовка с Доном. Мужчина с другом шел лодке «Беркут» мимо лодочной станции. Неожиданно из-за изгиба вылетел катер «Новая Ладога», на его борту находились пять человек, а к судну была привязана надувная ватрушка с двумя людьми.

Рулевой «Беркута» погиб, а его 31-летний пассажир получил перелом ребра и попал в больницу.

По факту трагедии возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».