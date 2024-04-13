SHOT: в Подмосковье за взятку задержали высокопоставленного полицейского

В Подмосковье задержали врио замначальника отдела полиции на водном транспорте УТ МВД по ЦФО Вячеслава Булавина. Офицера обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает SHOT .

Булавина задержали в ночь на 12 апреля в элитном коттеджном поселке «Пестово Life» в Мытищах.

Полицейский в сговоре с и. о. начальника ОЭБиПК и отдела на водном транспорте потребовал у предпринимателя взятку в размере 3 млн рублей. Взамен Булавин обещал не проводить проверку предприятия бизнесмена, а также всячески ему помогать.

Предприниматель согласился на сделку, однако прибыл на встречу с правоохранительными органами под прикрытием. Булавин был задержан во время передачи денег.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Булавину грозит до 15 лет тюремного заключение. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

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