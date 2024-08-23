сегодня в 14:52

SHOT: террористы заблокированы в корпусе в ИК-19 под Волгоградом

Захватившие заложников и убившие сотрудников ФСИН террористы блокированы в корпусе, где произошло нападение, в исправительной колонии в Волгоградской области, сообщает SHOT .

У них нет возможности передвигаться по ИК-19. В том числе с боевиками ведут переговоры сотрудники ФСИН, которые смогли блокировать террористов.

23 августа арестанты захватили заложников в исправительной колонии № 19 УФСИН России по Волгоградской области в городе Суровикино. Как минимум один сотрудник ФСИН погиб от рук боевиков.

Террористы потребовали предоставить им два миллиона долларов и вертолет. Известно, что боевики назвали себя членами Исламского государства*.

*Организация признана террористической и запрещена в России.