сегодня в 03:00

SHOT: серия взрывов прогремела над городами Энгельс и Саратов

Серия взрывов прогремела над городами Энгельс и Саратов, работает система противовоздушной обороны, сообщают SHOT .

По словам местных жителей, было слышно 5-7 взрывов, от которых «задрожали стены» в центральной и северной части.

Как рассказали очевидцы, беспилотники летят на низкой высоте со стороны реки Волги. Также сообщается о работе сирены воздушной опасности.

Ранее в Росавиации сообщили, что в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.