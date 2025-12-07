SHOT: серия взрывов прогремела над городами Энгельс и Саратов
Серия взрывов прогремела над городами Энгельс и Саратов, работает система противовоздушной обороны, сообщают SHOT.
По словам местных жителей, было слышно 5-7 взрывов, от которых «задрожали стены» в центральной и северной части.
Как рассказали очевидцы, беспилотники летят на низкой высоте со стороны реки Волги. Также сообщается о работе сирены воздушной опасности.
Ранее в Росавиации сообщили, что в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
