SHOT: подросток на «девятке» сбил маленького ребенка в Балашихе

Подросток на отечественной легковушку сбил маленького ребенка на шоссе Энтузиастов в Балашихе, пишет SHOT .

Очевидцы рассказали, что белый ВАЗ-2109 промчался мимо торгового центра и наехал на пятилетнего ребенка, переходящего дорогу с отцом. После этого шестнадцатилетний водитель врезался в стену.

Прохожие, по данным канала, попытались устроить самосуд на месте, однако другие жители разняли их. Нарушитель на месте признался в отсутствии прав. По предварительным данным, его задержали.

Пострадавшего экстренно госпитализировали. Пока информации о его состоянии нет.