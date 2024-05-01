SHOT: подросток на «девятке» сбил маленького ребенка в Балашихе
Подросток на отечественной легковушку сбил маленького ребенка на шоссе Энтузиастов в Балашихе, пишет SHOT.
Очевидцы рассказали, что белый ВАЗ-2109 промчался мимо торгового центра и наехал на пятилетнего ребенка, переходящего дорогу с отцом. После этого шестнадцатилетний водитель врезался в стену.
Прохожие, по данным канала, попытались устроить самосуд на месте, однако другие жители разняли их. Нарушитель на месте признался в отсутствии прав. По предварительным данным, его задержали.
Пострадавшего экстренно госпитализировали. Пока информации о его состоянии нет.