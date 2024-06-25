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SHOT: план «Перехват» введен в Махачкале после стрельбы по сотруднику ППС

Дагестанские правоохранители ввели в Махачкале план «Перехват», сообщает SHOT со ссылкой на источники.

Силовики ищут двух вооруженных людей, которые открыли огонь по сотруднику ППС. Он увидел подозрительную Lada Priora черного цвета с двумя людьми, которые также были во всем черном.

Полицейский попытался приблизиться к ним, однако злоумышленники начали стрельбу и уехали. В городе проводится общий сбор сотрудников МВД.

Также сообщается о перекрытии Университетской площади в центре Махачкалы. Очевидцы публикуют в Сети кадры работы вооруженных правоохранителей, которые просят людей освободить территорию.