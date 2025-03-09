SHOT: над Липецком раздались взрывы

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Над Липецком раздались взрывы и сработала система ПВО, сообщает SHOT .

Отмечается, что очевидцы слышали не менее семи громких взрывов на окраине Липецка. Местные жители слышали также звуки сирены и видели вспышки в небе.

Кроме того, о взрывах рассказали жители села Косыревка, которое находится в трех километрах от Липецка. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал об угрозе атаки беспилотников на территории Липецка.