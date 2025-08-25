Шок-видео: в аэропорту Алматы мужчина устроил самосожжение

Мужчина пытался покончить собой в аэропорту Алматы
Происшествия
Baza

Фото - © Baza

Мужчина пытался покончить собой возле кассы в аэропорту Алматы. Пострадавшего экстренно госпитализировали, сообщает Baza.

Инцидент произошел в понедельник вечером в терминале «Т-1».

На опубликованных кадрах видно, как мужчина поджег себя около кассы, а затем начал кричать и кататься по полу. Сотрудники полиции оперативно достали огнетушитель и потушили неадекватного пассажира.

Прибывшие на место медики экстренно госпитализировали пострадавшего. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.