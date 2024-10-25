«Шлюха спидозная»: в Башкирии школьник унижал учительницу и снимал на видео

Семиклассник на камеру называл учительницу «шлюхой спидозной» в Башкирии
Происшествия
0:57

Семиклассник снял на видео, как унижает учительницу английского языка в школе деревни Алкино (Башкортостан). На кадрах он также показывает педагогу средний палец и кривляется, сообщает Mash Batash.

Никто из одноклассников не попытался остановить унижающего учительницу ребенка. Преподаватель просила класс успокоить буйного школьника, но поддержки не получила, рассказала директор учебного заведения.

«Шлюха спидозная. Спидозная-спидозная-спидозная», — говорит несовершеннолетний, снимая все на телефон.

После произошедшего учительница написала докладную. Родителей ругавшегося подростка вызвали на разговор к директору.

Прочие подробности и детали произошедшего не озвучиваются.