«Шли бичи всякие»: в Красноярске банда привлекла детей к проституции

В Красноярске банда привлекала троих девочек 15, 13 и 11 лет к занятию проституцией. Как долго дети занимались этим, установить не удалось, сообщает NGS24.RU .

По словам анонимного источника в правоохранительных органах, проституцией занимались всего две девочки. Мама третьей школьницы «нашла что-то в телефоне» и смогла вывести дочь из преступной схемы.

Одна из девочек занималась проституцией примерно год. При этом несовершеннолетних не принуждали, они приходили и уходили по своему желанию.

Силовики частично выяснили, кто пользовался услугами школьниц, так как некоторые клиенты расплачивались переводами. В 2018 году стоимость услуг составляла 1,5 тыс. рублей, а в 2024–2025 годах она выросла до 3,5–4 тыс. рублей.

«Из-за того, что ценник на услуги был маленький, (к ним — ред.) шли бичи всякие», — отметил собеседник агентства.

Злоумышленники выискивали одиноких девушек и женщин, особенно из неблагополучных семей. У жертв отбирали паспорта и телефоны, а затем удерживали в съемных квартирах, саунах и массажных салонах, принуждая к оказанию сексуальных услуг.

При этом женщины не получали ни копейки — все деньги забирала банда. Тех, кто пытался сопротивляться, избивали и штрафовали, загоняя в еще большую зависимость.

