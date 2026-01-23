Сутенерша из России организовала сеть проституток-украинок в Монако

В Монако вынесли приговор 73-летней россиянке, признав ее виновной в создании сети проституции с участием девушек из Украины. Пенсионерка проведет в заключении три года, а также обязана выплатить крупный штраф, сообщает «Поток» .

Суд Монако приговорил женщину к трехлетнему тюремному заключению, штрафу в размере 18 тысяч евро (1 млн 598 тыс. руб. — ред.) и запретил ей посещать Монако в течение десяти лет.

Следствие установило, что в первой половине 2022 года пожилая женщина руководила незаконным, но прибыльным делом, занимаясь перевозкой молодых украинок на своем автомобиле Mercedes между французской территорией и различными отелями в Монако. Правоохранительные органы зафиксировали систематические поездки, организованные по одной и той же схеме: доставка девушек, а затем их возвращение спустя некоторое время.

В ходе судебного процесса обвиняемая утверждала, что оказывала помощь украинкам, оказавшимся в затруднительном положении из-за военных действий, и не знала о характере их занятости.

Однако показания клиентов и представителей эскорт-агентств указывали на ее ключевую роль в организации незаконной деятельности. Суд пришел к выводу, что россиянка не только занималась подбором девушек, но и определяла стоимость их услуг, а также получала денежные средства и ценные подарки за свою «помощь».

