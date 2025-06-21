Шла на педикюр, а получила дочь: роды приняли у иркутянки в салоне красоты

В Иркутске женщина родила дочь в салоне красоты сразу после педикюра

В Иркутске 34-летняя женщина активно готовилась к предстоящим родам, которые, по расчетам медиков, должны были состояться 28 июня. Она пришла в салон красоты, чтобы сделать педикюр, а когда процедура закончилась, почувствовала, что рожает, пишет SHOT .

Избежать печальных последствий удалось благодаря грамотным действиям сотрудниц салона красоты. Когда у клиентки после педикюра отошли воды, они вызвали бригаду скорой помощи, затем подготовили место, куда женщина могла бы прилечь.

После того, как клиентку привели в комнату для персонала, начались стремительные роды. В итоге малышку приняла мастер, которая делала женщине педикюр. Медицинского образования у нее нет, но выбирать не приходилось. К моменту прибытия скорой помощи жительница Иркутска стала мамой в третий раз.

Новорожденную назвали Аней. Бригада скорой помощи увезла в больницу и мать, и ее дочку.