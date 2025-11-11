Школу в Перми эвакуировали из-за вспыхнувшего рядом автобуса

В Перми рядом со школой дотла сгорел автобус, детей отпустили домой

В Перми провели эвакуацию школы в связи с внезапным возгоранием автобуса. Момент мощного пожара с клубами черного дыма, который шел в сторону школы, попал на видео, сообщает «Подъем» .

По словам директора школы Елены Чернякевич, сгоревшее транспортное средство использовалось для подвоза учеников, но во время происшествия внутри салона никого не было.

На опубликованных кадрах видно, что автобус был полностью охвачен огнем, а клубы черного густого дыма шли в сторону окон школы. Сотрудники МЧС РФ потушили пожар, но от транспортного средства практически ничего не осталось.

Нештатная ситуация развернулась возле средней школы «Навигатор» в селе Фролы, расположенном в Пермском муниципальном округе. В результате случившегося никто не пострадал, и ученики были отправлены домой.

Безопасность детей и персонала обеспечена. Учебный процесс планируют возобновить 12 ноября.

«Это автобус, который осуществляет перевозку обучающихся, но не школьный, а просто на аутсорсе. Никого не было в салоне, он на стоянке стоял. Потушили сразу. У нас есть еще и наш школьный транспорт», — рассказала Чернякевич.

