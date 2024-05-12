Школьный психолог находится в списке пропавших без вести при падении дома в Белгороде
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Школьный психолог Юлия Сульженко находится в списке пропавших без вести при обрушении дома в Белгороде, сообщает SHOT.
Как стало известно, женщина жила в рухнувшей квартире на третьем этаже с 17-летней дочкой и гражданским мужем.
Вчера вся семья находилась дома. Однако сегодня соседи не могут до них дозвониться.
Их квартира вошла в число тех, которые обрушились при атаке. От жилья психолога почти ничего не осталось. Также завалило припаркованные машины.
На данный момент из-под завалов достали тела шести погибших, их личности еще устанавливаются.