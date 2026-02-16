сегодня в 09:32

Школьница в Подмосковье перебегала дорогу на красный свет и попала под авто

В Подольске 12-летняя девочка попала под колеса автомобиля и получила травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло примерно в 7:50 16 февраля у дома на улице Ленина в микрорайоне Климовск. Водитель автомобиля Opel сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате произошедшего школьница получила травмы. Ее доставили в больницу.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

